Birleşmiş Milletler Raporu: Sudan’da 60’dan fazla kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UN OCHA), yayınladığı raporda, Sudan'da 60'dan fazla kişinin silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybettiği açıkladı. Şiddet olayları, farklı kabilelerin çatışması olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler raporunda, 25 Temmuz'da Batı Darfur'da bulunan Masteri Köyü'nde yapılan silahlı saldırı sonucunda 60'dan fazla kişinin öldüğü ve yine 60'dan fazla yaralı olduğu açıklandı. 25 Temmuz'daki silahlı saldırının, geçen haftalarda yaşanan bir dizi saldırının devamı olduğu vurgulandı. Saldırılar sırasında, birkaç köyde bulunan evlerin yakıldığı, köy pazarları ve dükkanların yağmalandığını ifade edildi. Birleşmiş Milletler raporunda ayrıca, Batı Darfur bölgesindeki silahlı saldırılardan 30'a yakın köyün etkilendiği ve bölge halkının insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Sudan hükümeti, Batı Darfur'un eyalet başkenti El Cuneyna ve Beida mevkiinde 20 Temmuz'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan ederek yolların kapatıldığını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Darfur yerel yönetimi ise, 13 Temmuz'da şiddet olaylarının son zamanlarda yükselişini takiben Olağanüstü Hal ilan ettiğini açıklamıştı.

DARFUR ÇATIŞMALARININ NEDENİ NEDİR?

Bölgedeki şiddet olayları, farklı kabilelerin karşılıklı ve hükümetle çatışmalarından kaynaklanmaktadır. Irksal ve dinsel ayrımlar, yoksul halkı kısıtlı kaynaklardan daha fazla yararlanmak için karşılıklı çatışma içine sokmaktadır.