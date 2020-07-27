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'den son dakika Amerika hamlesi! Çin Dışişleri Bakanlığı duyurdu!

, geriliminde son dakika gelişmesi. ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatma kararının ardından Çin'den flaş hamle geldi. Edinilen son dakika habere göre; Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldı

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:12 ABONE OL
Çin'den son dakika Amerika hamlesi! Çin Dışişleri Bakanlığı duyurdu!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Karar, ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatmasından sonra verildi.

CASUSLUK SUÇLAMASI

ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i casuslukla suçlamış ve Teksas eyaletindeki Çin Konsolosluğu'nu Cuma günü kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Chengdu kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıkladı.

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Çin'den son dakika Amerika hamlesi! Çin Dışişleri Bakanlığı duyurdu!
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