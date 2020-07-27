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’da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti

’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 100 bini aştı.

AA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:21 ABONE OL
Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saate 1525 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bin 303'e yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 57 artarak 4 bin 838'e, iyileşenlerin sayısı da 1518 artarak 58 bin 173'e çıktı.

Ülkede haziran başında normalleşme sürecine girilmesi sonrasında vaka ve can kaybında zaman zaman rekor artışların yaşanması dikkati çekiyor.

Yetkililer, normalleşme sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

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Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti
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