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Hastalığı yüzünden 20 yıldır güneş yüzü görmedi! İşte nedeni...

Fas'ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima 20 yıldır güneş yüzü görmedi. 'Xeroderma pigmentosum' hastalığı nedeniyle dışarı çıkamayan Ghazaoui, astronotların taktığı başlığa benzer bir kask takmaya başladı. İşte Ghazaoui'nin yaşadıkları...

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:01 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:02 ABONE OL
Hastalığı yüzünden 20 yıldır güneş yüzü görmedi! İşte nedeni...

Fas'ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima nadir görülen 'Xeroderma pigmentosum' hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor.

Hastalığı yüzünden 20 yıldır güneş yüzü görmedi! İşte nedeni...

Fas'ta yaşayan Fatima 'ya (28) ultraviyole ışınlarından dolayı hasar gören cildin, DNA'nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum teşhisi kondu. Ailesinin 2 yaşındayken Ghazaoui'daki yoğun çillenme sonucu doktora gitmelerinin ardından konulan teşhisle birlikte Ghazaoui, astronotların taktığı başlığa benzer bir kask takmaya başladı.

Hastalığı yüzünden 20 yıldır güneş yüzü görmedi! İşte nedeni...

20 YILI AŞKIN SÜREDİR GÜN IŞIĞINA ÇIKAMIYOR

"Nadiren gün ışığına çıkıyorum ama gerekliyse. Kendimi güneş ışınlarından korumak için NASA maskesi dediğim şeyi ve eldivenleri giymeliyim" diye konuşan , "Günüm diğer insanlarınkinden farklı, benim günüm geceleri başlıyor" dedi.

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Hastalığı yüzünden 20 yıldır güneş yüzü görmedi! İşte nedeni...
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