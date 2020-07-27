Hastalığı yüzünden 20 yıldır güneş yüzü görmedi! İşte nedeni...

20 YILI AŞKIN SÜREDİR GÜN IŞIĞINA ÇIKAMIYOR

"Nadiren gün ışığına çıkıyorum ama gerekliyse. Kendimi güneş ışınlarından korumak için NASA maskesi dediğim şeyi ve eldivenleri giymeliyim" diye konuşan Ghazaoui, "Günüm diğer insanlarınkinden farklı, benim günüm geceleri başlıyor" dedi.