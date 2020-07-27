Hint okyanusundaki cinayette son dakika gelişme! Hint okyanusundaki yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi cinayetinin detayları ortaya çıktı.

İŞTE O İFADELER

3.KAPTAN ANLATTI:

"Gemide üçüncü kaptan olarak görev yapan kezban T.ise ifadesinde şunları söyledi: Bora ekşi ergin A.ya izin vermişti. olay akşamı onu nöbet bölgemde gördüm. Neden burdasın diye sordugumda ise, 'Kameram da masanın üstünde bulunan şampuan ve de eşyaları Kabe'deki putlar olarak görüyorum, onları yıktın ve attım. daha sonra yerdeki kabloyu yılan sanıp dolabın içerisine kaldırdım dedi. Ben, Ergin'in söyledikleri karşısında onu sakinleştirep odaya dönmesini söyledi, ardından durumu boraya bildirdim. bora ekşi bu olaydan iki gün önce Tele sağlık hizmetlerini arayıp Ergin'in durumunu söylemiş ve doktorun Avil isimli bir ilaç vermemizi söylemişti. Kaptan Ekşi ilacı verdi. Gece 4:30 sularında bana ne verdiniz başım ağrıyor diye sordu bora Ergün'ü sakinleştirip kamerasına geçti ben Bora'nın karşı kamerasında idim Bora'nın sadece ergin yapma ne olur beni öldürme diye bağırdığını duydum hemen ardından Bora'nın kapısına gittim kapıyı açmaya çalıştım ancak kapı içerden kilitledim kapıyı açamayınca o geminin ikinci kaptan olan İsmail cheyi aradım durumu anlattım ve anons verdik ardından gibi mürettebatı geldi o Bora'nın kamerasından çıkan Ergin'in üstü başı kan içerisindeydi boğayı öldürdüm dedi ardından buçuğa ikinci kaptan İsmail'e Sallamaya başladım ardından kaçıp kendimi kamerayı kitledim kısa bir süre sonra come mağaranın kapısını araladım ergin Aktaş bana doğru elinde bıçakla geldi ben de hayallarına vurarak kendimi kurtardım ve koşmaya başladım ardından gemi mürettebatı genç adama müdahalede bulundu ve etkisiz hale getirdik."

EŞİ ANLATTI

"O eşim son iki senedir inci Karadeniz gemisinin de birinci kaptan olarak çalışmaktaydı. 2019 Eylül ayında gemi yola çıktı. Eşimle her gün telefonda konuşuyorduk eşim telefon görüşmelerimizde gemide yağcı olarak çalışan bir personelin psikolojik sıkıntılarının baş gösterdiğini bir takım garip hareketler sergilediğini kendisini veya diğer gemi mürettebatının zarar vereceğinden endişe ettiğini ama kendisinin onu sakinleştirdiğini bu şekilde rotasına devam ettikleridan bahsediyordu. Aslında

eşim kendisini gemiden indirmek istediğini ancak şahsın maddi sıkıntılar çektiği için acıdığını bu sebeple durumu idare etmeye çalıştığını anlattı. Eşimin öldürüldüğünü 20 Aralık günü öğrendim. Olayda eşimin bana anlattığı psikolojik sıkıntılar çeken şahsın kendisini öldürdüğünü öğrendim. Eşim çok iyi bir insandı kimseye zarar veremezdi. Sadece maddi zarar görmesin diye şahsa yardım etmeye çalışıyordum eşimi öldüren şahıstan şikayetçiyim."