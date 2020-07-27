Kadınlara yönelik dijital şiddette patlama yaşandı

MUTLAKA YASAL YOLA BAŞVURUN

Şebnem Ahi, dijital şiddet görenlerin yapması gerekenlerle ilgili de şunları söyledi:

"Dijital ortamda deliller hızla kaybolabildiğinden gecikmeksizin yasal yollara başvurulması gerekiyor. Burada mutlaka beyanların tutanaklara doğru şekilde ve eksiksiz geçirilmesi sağlanmalı. Bu başvuru aşamasında dijital şiddetin varlığını ispatlayan tüm deliller sağlanmalı ve gerekiyorsa uzaklaştırma kararı alınmalı. Bunun için şüphenin varlığı yeterlidir. Ayrıca aile danışmanlık merkezleri, vakıflar, belediyeler, kadın hak savunucusu STK'lardan rehberlik desteği alınabilir. Elbette maddi ve manevi zarar varsa tazminat davası da açılabilir. Ayrıca ilgili içeriğe erişimin engellenmesi talebinde de bulunulabilir."

Dijital şiddetin yaygın olmasının nedenleri arasında, failin anonimliğini koruyabilmesi, daha az çaba ve vakit gerektirmesi, internetin kolay erişilebilir olması ve suçun uzaktan gerçekleştirebilmesi sıralanıyor.