Kim Jong un: Durum kritik

Daha önce hiç Kovid-19 vakası bildirmeyen Kuzey Kore'de ilk kez şüpheli bir vaka kaydedildi. Ülke basınında yer alan haberlerde sınır kenti Kaesong'da yasa dışı yollarla Güney Kore'den ülkeye giriş yapan bir kişinin virüs şüphesiyle gözetim altına alındığı kaydedildi. Son 5 günde şehre seyahat edenlerin karantinada tutulduğu aktarıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise "Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik" açıklamasında bulundu.*Dünya geneli: Vaka sayısı 16 milyon 317 bini geçti.650 binden fazla kişi öldü. 9 milyon 981 bin 282 kişi ise iyileşti.*ABD: Vaka sayıları artıyor. Toplam vaka sayısı 4 milyon 340 bini, ölümler ise 150 bini buldu.*Brezilya: Son 24 saatte 95 kişi öldü. Copacabana Plajı'ndaki ünlü yılbaşı partisi iptal.*Avustralya: Victoria eyaletinde son 24 saatte 453 kişi enfekte oldu, 10 kişi öldü.*İngiltere: İspanya'dan gelen yolculara 14 günlük karantina uygulamayı planlıyor.*Hindistan'da son bir günde 713 kişi öldü.*Nijerya: Vaka sayısı 40 bine yaklaştı. 102 sağlık çalışanı karantinaya alındı.*Çin'de 46 yeni vaka.*Güney Kore: 58 yeni vaka görüldü.*İsrail: Vakalar 60 bini aştı. *Rusya: Vaka sayısı 812 bin 485'e ölü sayısı 13 bine çıktı. *İran: Can kaybı 15 bin 700 oldu.*Suudi Arabistan: Hac vazifesini yerine getirecek kafileler Mekke'ye gelmeye başladı.*Portekiz: Bilim merkezleri ve şirketlerin ortaklaşa çalışmasıyla Kovid- 19'a neden olan virüsü etkisizleştiren ilk maske üretildi.