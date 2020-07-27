Netanyahu karşıtı gösteriler yayılıyor

İç siyasi krizin yaşandığı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar artarak devam ediyor. Koronavirüs mücadelesini kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki "rüşvet ve yolsuzluk" davası nedeniyle toplanan 5 bin İsrailli, başbakanlık konutu önünde 'Netenyahu İstifa' sloganları attı. Kudüs'teki başbakanlık konutu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, önemli caddeleri trafiğe kapattı. Protestocularla polis arasında arbede yaşanırken polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Polisin müdahalesinde 9 protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı.