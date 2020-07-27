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’da ‘İstanbul isyanı’

Başta başkent olmak üzere birçok kentte ’nden vazgeçen hükümetin kararı protesto edildi

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Polonya’da ‘İstanbul isyanı’
Türkiye'de de tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini açıklayan Polonya, ülkedeki iç hukukun kadınları şiddetten korumak için yeterli olduğunu savundu. Fakat başkent Varşova ve diğer şehirlerde on binlerce kişi sokaklara dökülerek kararı protetso etti. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti, çekilmeyi bugün açıklayacak. Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, "Sözleşmenin kadına yönelik şiddetle mücadele hükümlerini kabul ediyoruz. Ancak ideolojik unsurları reddediyoruz. Biyolojik cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyet dayatılıyor" dedi. Sözleşmeyi Katolik aile değerlerine aykırı bulduklarını belirten Ziobro, kadınları şiddetten korumak için iç hukukta gerekli değişikliklerin yapılacağını söyledi.
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Polonya’da ‘İstanbul isyanı’
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