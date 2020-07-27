Rasulayn’da can pazarı

Terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yine sivilleri hedef aldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde pazar yerine el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 1'i kadın 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar el yapımı patlatyıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Cela Caddesi'nde ise PKK/YPG'li teröristlerin bomba yükledikleri motosiklet infilak etti. Patlama sonucu 9 sivil yaralanırken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Çıkan yangına da müdahale edildi.