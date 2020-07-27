Rusya’da son 24 saatte 5 bin 635 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 635 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 818 bin 120'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 635 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 818 bin 120'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 85 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 13 bin 354'e ulaştığını açıkladı.

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