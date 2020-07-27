Amerika basını son dakika duyurdu! Trump'a büyük şok! Robert O'Brien koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına koronavirüs teşhisi | Video
KENDİNİ EVDE İZOLE ETTİ
Beyaz Saray'da yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Robert O'Brien'ın Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. O'Brien'ın kendini evde izole ettiği ve çalışmalarını uzaktan yürüttüğü ifade edildi.
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