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Amerika basını son dakika duyurdu! Trump'a büyük şok! Robert O'Brien koronavirüse yakalandı

basını son dakika olarak duyurdu. ABD Başkanı 'ın O'Brien'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:07 Son Güncelleme: 27.7.2020 16:33 ABONE OL
Amerika basını son dakika duyurdu! Trump'a büyük şok! Robert O'Brien koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

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KENDİNİ EVDE İZOLE ETTİ

Beyaz Saray'da yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Robert O'Brien'ın Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. O'Brien'ın kendini evde izole ettiği ve çalışmalarını uzaktan yürüttüğü ifade edildi.

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Amerika basını son dakika duyurdu! Trump'a büyük şok! Robert O'Brien koronavirüse yakalandı
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