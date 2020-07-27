Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsrail'den Lübnan'a havanlı saldırı!

Son dakika: 'den 'a havanlı saldırı!

Edinilen son dakika habere göre; ordusu, 'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:15 Son Güncelleme: 27.7.2020 16:25 ABONE OL
Son dakika: İsrail'den Lübnan'a havanlı saldırı!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Libya Hükümeti harekete geçti! Mossad ajanı Bernard Levy'nin ziyaretine soruşturma! İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti ABD Genelkurmay Başkanı General Milley’den İsrail’e ziyaret İsrail ordusu: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsrail'den Lübnan'a havanlı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA