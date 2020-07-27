Yunan rahipten Ayasofya çıkışı! ''Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi"

Yunan rahip Evangelos Papanikolaou Ayasofya hakkında konuştu. Rahip Ayasofya Camii ile ilgili açıklamalarda bulunurken ''Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu. Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit'te daha iyi manastır sistemi vardı. Girti'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunansitan çok sayıda kilise ve manastır kapattı. Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar dinlerini kolayca yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim diyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER OLMASAYDI AYASOFYA DÜŞERDİ"

Rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik ise; "Şimdi söyleyin 24 saat böyunca Ayasofya'ya kaç tane turist gidiyordu. saygısızca giriliyordu. Şimdi Ayasofya'ya ayakkabı olmadan gireceksin bu saygı değil mi? Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu!" ifadelerini kullandı.

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