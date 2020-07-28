80 bin turiste korona tahliyesi

Yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid- 19 ile mücadelede ilk etapta başarılı bir performans ortaya koyan Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da "ikinci dalga endişesi" baş gösterdi. 92 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar toplamda 416 vaka bildirilmiş, Kovid-19'dan hayatını kaybeden ise olmamıştı. Vietnam'da dünden itibaren ise yeniden pandemi alarmı verildi. Nisandan bu yana hiç yeni Kovid- 19 vakasının çıkmadığı ülkede yeni bir yerel virüs kümesi saptandı. Ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakası bildirildi.

ERKEN MÜDAHALE...



Yaklaşık 100 gündür Kovid- 19'suz günler yaşayan ülkede hayat normale dönmüştü. Ancak turizm merkezi Da Nang'da 1 kişi Kovid-19 nedeniyle ağır hastalandı, diğer 3 kişide virüs saptandı. İleri seviye Kovid-19 çıkan söz konusu kişi ile teması saptanan 50 kişi anında izole edilerek karantinaya alındı. Yaşananların ardından yeniden alarm durumuna geçildi. Bölgede bulunan 80 bin turistin tahliye edilmesine karar verildi. Erken ve net önlemlerle harekete geçen Vietnam'ın pandemideki başarısı örnek olarak gösteriliyordu.