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ABD bu olayı konuşuyor! Lamborghini aldı 70 yıl hapsi isteniyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonundan aldığı krediyle lüks araba alan kişi tutuklandı. Hines'in ayrıca bu krediyle lüks mağazalarda alışveriş yaptığı ve yerlerinde konakladığı ortaya çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:53 Son Güncelleme: 28.7.2020 14:58 ABONE OL
ABD bu olayı konuşuyor! Lamborghini aldı 70 yıl hapsi isteniyor

ABD basınının Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, 29 yaşındaki David T. Hines, Kovid-19 nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmek için verilen kredi desteğinden şirketleri için 3,9 milyon dolar aldı.

Krediye başvurusunda çalışanlarının ödemeleri için yapılan miktarda yalan beyanda bulunan Hines, bu krediyi aldıktan birkaç gün sonra yaklaşık 318 bin dolar değerindeki 2020 Lamborghini Huracan aracı satın aldı.

Hines'in ayrıca bu krediyle lüks mağazalarda alışveriş yaptığı ve lüks tatil yerlerinde konakladığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık, yalan beyan ve yasa dışı işlem yapma suçlamasıyla Miami Federal Mahkemesine çıkarılan Hines'in lüks aracı ile banka hesaplarındaki 3,4 milyon dolara el konuldu.

Tutuklanan Hines, suçlu bulunması durumunda 70 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

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ABD bu olayı konuşuyor! Lamborghini aldı 70 yıl hapsi isteniyor
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