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'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!

Amerika'da George Folyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülkede ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Federal binalar hedef alındı. Bütün bu gelişmelere tepki gösteren Başkanı protestocuları hapis cezasi ile tehdit etti. İşte ABD'de yaşanan gelişmeler...

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:26 Son Güncelleme: 28.7.2020 10:30 ABONE OL
ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!

Başkanı , ülkedeki polis karşıtı gösterilerde federal binalara zarar verenlerin en az 10 yıl hapis cezası ile yargılanacağını belirterek, "Bunu yapmayın." ifadesini kullandı.

ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!

Trump, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle federal binaların hedef alınmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde federal mahkeme binasının göstericiler tarafından ateşe verildiğine işaret eden Trump, "Portland'daki federal mahkeme binasına ya da herhangi bir eyaletimiz ve şehrimizdeki herhangi bir federal binaya vandallık yapan ya da zarar veren anarşistler, provokatörler ya da protestocular, son dönemde onayladığımız Heykeller ve Anıtlar Kanunu çerçevesinde yargılanacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!

Söz konusu yasa çerçevesinde bu kişilerin en az 10 yıl hapis ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Trump, "Bunu yapmayın." mesajını verdi.

ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!

ABD'DEKİ POLİS KARŞITI GÖSTERİLER ŞİDDET EYLEMLERİNE DÖNÜŞTÜ

'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmiş ve göstericiler bazı büyük kentlerde şiddet eylemleri halini almıştı.

ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!

Trump, gösterilerin iki aydır devam ettiği Portland'e federal güvenlik güçleri göndermiş, bu da büyük tepki çekmişti.

Portland'deki mahkeme binasını 19 Temmuz'da ateşe vermeye çalışan göstericiler, 26 Temmuz akşamı da California'nın Oakland kentindeki bir federal mahkeme binasını ateşe vermiş, bir polis merkezini tahrip etmiş ve polislere havai fişek fırlatmıştı.

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ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!
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