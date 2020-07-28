Avrupa’da ‘İspanya alarmı’ büyüyor

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin uzun süredir güvenli tatil merkezi olarak gösterdiği İspanya'da ikinci dalga endişesi giderek artıyor. İspanya'da toplam 319 binden fazla vaka ile 28 binden fazla da ölüm var. Vakaların son zamanda artışa geçmesinden sonra ise Avrupa ülkeleri bu kez İspanya'ya tatil konusunda çark etti.İngiltere, İspanya'yı artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyahat için 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı. İngiltere, ikinci dalga uyarılarının arttığı İspanya'dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıkladı. İngiltere'de ayrıca çok sayıda kişinin de İspanya, İtalya ve Yunanistan tatillerini iptal etmesi bekleniyor.Almanya merkezli tur operatörü TUI, artan vakalar nedeniyle İspanya'ya turlarını iptal etme kararı aldı.Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada Fransız vatandaşlarının İspanya'ya yapacakları seyahatlerini yeniden değerlendirmeye çağırdı.Norveç: İspanya'dan dönenlere 14 gün karantina kuralarını geri getirdi.İspanya hükümeti ise ülkelerinin turistler için hala güvenli olduğu konusunda açıklamalarını yenilirken, özellikle İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesini en kısa sürede yeniden değiştirmesini beklediklerini açıkladı.