Avustralya'daki yangınlardan yaklaşık 3 milyar hayvan etkilendi

BBC'nin haberine göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WFF) öncülüğünde hazırlanan raporda, Avustralya'da geçen yıl başlayan ve bu yılın ilk aylarında da devam eden, 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınların hayvanlara verdiği zararın boyutu ortaya konuldu.

Yangınlarda telef olan veya doğal alanlarını terk eden hayvanların sayısının 3 milyar civarında olduğunun tahmin edildiği belirtilen raporda, bu hayvanlar arasında 180 milyon kuş, 143 milyon memeli, 51 milyon kurbağa ve 2,46 milyar sürüngenin yer aldığı kaydedildi.

Raporda, bulguların, yangının "modern tarihin en kötü doğal yaşam felaketlerinden" biri olduğu anlamına geldiği ifade edildi.

Raporu hazırlayan, Avustralya'daki çeşitli üniversitelerden 10 bilim insanının bulunduğu araştırma ekibinden Profesör Chris Dickman, yangınlarda kaç hayvanın etkilendiğine dair kesin rakamı veremeseler de alevlerden kaçan ve hayatta kalabilen hayvanların da besin ve barınak eksikliği ile yırtıcı hayvanlar nedeniyle "çok da iyi bir durumda olmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, yangınların zirveye ulaştığı ocak ayında sadece Yeni Güney Galler ve Victoria'da 1,25 milyar hayvanın telef olduğu tahmininde bulunurken, yeni tahminlerin bu sayının çok daha ötesinde olduğu kaydedildi.

Sayıların, popülasyon sayımı ve felaketten önceki hayvan yoğunluğu tahminlerine dayandığı raporda, tahminlere omurgasızlar, balık ve kaplumbağalar gibi bazı gruplar dahil edilmedi.

Diğer yandan, raporda, ülkedeki yangınlarda Eylül 2019'dan şubat ayına kadar yaklaşık 11,46 milyon hektarlık alanın alevlere teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

"ACİL YARDIMA" İHTİYAÇ DUYAN 113 HAYVAN TÜRÜ BELİRLENMİŞTİ

Avustralya hükümeti, şubat ayında, orman yangınlarının ardından "acil yardıma" ihtiyaç duyan 113 hayvan türü tespit etmişti.

Listede yer alan hayvanların hemen hemen hepsinin, Avustralya'nın güney ve doğusundaki ılıman ormanlarda ve otlaklarda yaşam alanlarının en az yüzde 30'unu kaybettiği kaydedilmişti.

Uzmanlar, koalalar ve valabilerin yanı sıra kuş, balık ve kurbağa türlerinin de en fazla yardıma ihtiyacı olanlar arasında olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Yeni Güney Galler eyaletinde yürütülen ve bir yıl süren araştırmanın ardından haziran sonunda yayımlanan parlamento raporunda, gerekli önlemler alınmazsa, 2019-2020'de yaşanan yangınlarda yaşam alanları büyük zarar gören koalaların neslinin 30 yıl içinde tükenebileceği ifade edilmişti.

YANGINLAR AVUSTRALYA'DAKİ ORMANLARIN YÜZDE 21'İNİ YOK ETMİŞTİ

Western Sydney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, Eylül 2019'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaklaşık 6 ay boyunca süren yangınların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu şubat sonunda yayımlamıştı.

Aylarca kontrol altına alınamayan yangınların "Dünya çapında eşi görülmemiş" olarak nitelendirildiği raporda, yangınlar nedeniyle ülkedeki ormanların yüzde 21'inin kül olduğu belirtilmişti.

Kırsal İtfaiye Servisi, yaklaşık 6 ay süren ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 binden fazla evin kül olduğu tüm yangınların, yoğun yağmurların da yardımıyla 14 Şubat'ta kontrol altına alındığını duyurmuştu.