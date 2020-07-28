İsrail'in Lübnan'a saldırısının hedefi ne? İsrail-Lübnan gerilimi savaşa neden olur mu?

İSRAİL BURADA NE HEDEFLEDİ?

A Haber'de soruları yanıtlayan AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz; "2011'de Suriye krizinin başladığı günlerden beri İsrail'in izlediği bir siyaset var. Suriye'nin güneyinde İsrail'in kuzeyinde İsrail'e hasmane tutum olduğunu dile getiren İsrail'in başta Hizbullah olmak üzere İran'a yakın grupların bulunmasını istemiyor, bunu da kırmızı çizgi olarak niteliyor. İsrail özellikle Suriye'de Rusya ile kurduğu mekanizma sayesinde, Suriye'ye istediği zaman hava saldırısı düzenliyor. Geçtiğimiz hafta da Şam'ın güneyinde bir bölgeyi vurmuştu İsrail ve orada da Esed saflarında yer alan İran'a yakın gruplardan hayatını kaybedenler olmuştu. Bunlardan birisi de Hizbullah üyesi idi. Hizbullah bununla ilgili intikam saldırısı düzenleyeceğine dair açıklamalar yapmıştı. Dün yaşanan hadise bunun bir devamı niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

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