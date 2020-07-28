Korona salgını gölgesinde Hac ibadeti! Suudi Arabistan’da yaşayan Azerbaycanlı Mekke’de

Suudi Arabistan, korona virüs salgını gölgesinde yapılacak olan hac ibadeti için yurt dışından hacı adaylarını kabul etmiyor. Ülkede yaşayan Azerbaycanlı Zilkin, hac ibadeti için Mekke'ye geldi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını günlük rutini değiştirdi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Müslüman ülkelerde yetkililer, sosyal mesafenin korunması çağrısını yineliyor. Yetkililerin, korkulanın olmaması için uyarıları ve önlemleri arttırırken gözler Suudi Arabistan'a çevrildi. Kurban Bayramı, bu yıl korona gölgesinde gerçekleştirilecek. 268 bin 934 korona virüs vakasının görüldüğü, 2 bin 760 kişinin de hayatını kaybettiği Suudi Arabistan, Hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Suudi Arabistan'da yaşayan yabancılar hac ibadetini yerine getirebilecek, yurt içinden de bin kişinin kabul edileceği bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞAYAN AZERBAYCANLI MEKKE'YE GELDİ

Suudi Arabistan'da yaşayan yabancı hacı adaylarının hac ibadetini yerine getirmesine izin verileceği açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından aslen Azerbaycanlı olan ancak Suudi Arabistan'da yaşayan Zilkin, hac ibadeti için Mekke'ye geldi. Suudi Arabistan'ın korona gölgesinde gerekli işlemleri gerçekleştirerek hac ibadeti gerçekleştireceğini ifade eden Zilkin, "bu tür koşullarda, her yerde korona önlemleri varken bu kadar sürede işlemlerin halledilmesi çok güze. Bu inanılmaz bir fırsat. Açıklanamayacak kadar güzel bir his" ifadelerini kullandı.

KABE'YE DOKUNMAK YASAK

Bu yıl Hac ibadeti de alınan önlemler altında gerçekleştirilecek. Bin kişinin katılacağı bildirilen hac ibadetinde ilk hacı adayları Mekke'ye geldi. Hacı adaylarının Mekke'deki konaklayacağı otellerde eşyaları dezenfekte ediliyor. Bu yıl Hacı adaylarının 65 yaşının altında olması gerekirken, hacı adaylarının herhangi bir kronik rahatsızlığının da olmaması şartı aranıyor.

İbadet sırasında hacı adaylarının Kabe'ye dokunmasına da izin verilmeyecek. İbadetin ardından hacı adayları 14 günlük karantina kuralına da uymak zorunda. İbadet mekanlarında günde 10 kez sterilizasyon işlemi yapılacak. Sık sık, hacı adaylarının sosyal mesafeyi koruması uyarısı yapılacak. İbadet sırasında hacı adayları maske kullanmak zorunda.

Öte yandan, şeytan taşlama görevi için hacı adaylarına içerisinde dezenfekte edilmiş çakıl taşlarının bulunduğu kitler dağıtıldı.

