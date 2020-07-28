‘Sömürgeci’ bıyıklarını kesti

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, iki ülke arasında 'diplomatik anlaşmazlığa' neden olan bıyıklarını kesti. Harris, Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Güney Koreliler tarafından 'hakaret' olarak görülen bıyıklarına sonunda veda etti. Harris, tıraşının her anını kaydettiği bir videoyu Twitter'dan paylaştı. Harris, "Memnunum. Bu yüzü yıllardır görmüyordum" dedi. Güney Koreli yetkililer ve halk, bıyığı, sömürge döneminin Japon genel valilerinin ince bıyıklarına benzetiyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin Güney Koreli kadınları seks kölesi olarak kullanması da iki ülke arasında yıllardır süren krizin kaynağı olarak görülüyor.