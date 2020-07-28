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| - arasında sular durulmuyor! Yüzlerce kişiye istenmeyen paket göndermişler

haberi: - arasında ticaret savaşları ile başlayan ve corona salgını sonrası daha da ateşlenen gerilim her geçen gün büyüyor. Son olarak, ABD'de, yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 18:53 Son Güncelleme: 28.7.2020 18:55 ABONE OL
Son dakika | ABD - Çin arasında sular durulmuyor! Yüzlerce kişiye istenmeyen paket göndermişler

Son dakika haberi... ABD ve Çin arasında yeni bir kriz daha yaşanıyor. Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'de birçok kişi son günlerde Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı.

YÜZLERCE ABD VATANDAŞINA GÖNDERİLMİŞ

İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlattı. Yüzlerce ABD vatandaşına gönderilen bazı tohum paketlerinin üzerinde mücevher, oyuncak veya kablosuz kulaklık içerdiğine dair ifadeler yer aldı.

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Son dakika | ABD - Çin arasında sular durulmuyor! Yüzlerce kişiye istenmeyen paket göndermişler
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