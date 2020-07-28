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: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

Dünya genelinde tarafından pek çok alanda gerek laboratuvar ortamında gerekse sahada önemli ve ilginç çalışmalar ve bu çalışmaların sonucunda açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak bilim dünyasından gelen 100 milyon yıldan uzun süredir deniz dibinde uyur haldeki mikropların bilim insanlarınca yeniden canlandırılması olayı dünya genelinde ilgiyle karşılandı. Güney Pasifik Denizi’nin taban kısmında yapılan çalışma ilginç detaylarıyla dikkatleri üzerine topluyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 20:43 Son Güncelleme: 28.7.2020 20:44 ABONE OL
SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

Bilim dünyasından hemen her gün yapılan çalışmalara ilişkin açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dünya gündemini uzun süredir meşgul eden coronavirüs pandemisi sonrasında bu kez de 100 yıllardan bu yana denizin taban kısmında uyur halde bulunan mikroplara ilişkin önemli bir çalışma yapıldı. Öyle ki çalışmada görev yapan bir an için hata yaptıklarını dahi düşünmüş. Güney Pasifik Denizi'nin tabanında yapılan çalışmaya ilişkin son dakika detayları şöyle;

SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikropları başarıyla canlandırdıklarını duyurdu.

Mikropların dinozorların yaşadığı dönemden kalma oldukları belirtildi.

Küçük organizmalar, Güney Pasifik'de denizin dibinde, besin açısından zayıf ve ama hayatta tutacak kaçar oksijen içeren tortu katmanlarında uyku halindeydi.

SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

Araştırmayı Japonya Deniz-Yeryüzü Bilim ve Teknoloji Ajansı öncülüğündeki ekip yürüttü. Araştırma, yeryüzünde az oksijen ve besinle on milyonlarca yıl var olabilen bazı ilkel türlere de ışık tutuyor. Güney Pasifik deniz yatağındaki 100 milyondan uzun süredir var olan tortu katmanlarını inceledi.

SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

Araştırmacılar, neredeyse bütün bir çağ boyunca uyku halinde kalan mikropları uyandırmak için örnekleri kuluçkaya yatırdı ve mikropları canlandırabildi. Japon bilim insanlarının öncülüğünde araştırmaları yürüten ekip, buldukları hemen hemen tüm mikropları canlandırabilmelerinin kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

Mikroplar yer yüzündeki en basit organizmalar arasında yer alıyor ve denizaltında oksijen bulunmayan hava boşlukları gibi olağan dışı çevre koşullarında yaşayabiliyor. Daha gelişmiş mikroplar ise bu ortamlarda da hayatta kalamıyor.

'HATA YAPTIK SANDIM'

Araştırmanın başyazarlarından Yuki Morono, "Mikropları bulduğumda önce bulgulardan şüphelendim, bir hata ya da deneyin başarısız olması sonucu ortaya çıktıklarını düşündüm" dedi.

SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

AFP haber ajansına konuşan Morono, "Deniz altındaki biyosferdeki organizmalar için yaş sınırı olmadığını biliyoruz" diye ekledi. URI Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmaya katılan Profesör Steven D'Hondt, mikropların deniz yatağında delinen en eski tortu katmanından çıktıklarını söyledi.

SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

D'Hondt, "Deldiğimiz en eski tortu katmanı aynı zamanda en az besine sahip katman, hala canlı organizmalar var ve uyanıp büyüyüp çoğalabilirler" dedi. Morono da, tortulardaki oksijenin, mikroplar için hiçbir enerji harcamadan milyonlarca yıl canlı kalabilmelerini sağladığını ifade etti.

SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”

Morono, araştırmanın yeryüzündeki en basit canlı yapılarının hayatta kalabilme yeteneklerine işaret ettiğini söyledi ve "Bizim aksimize, mikroplar bölünerek çoğalıyor dolayısıyla belirli bir ömürleri yok" dedi.

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SON DAKİKA: Bilim İnsanlarından deniz dibinde ilginç çalışma! “Hata yaptık sandım”
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