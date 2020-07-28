SON DAKİKA HABERİ: Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu

Lukaşenko corona virüse yakalandığını açıkladı.

Dünya geneli corona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekmişti.

Ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

BELARUS'TA 67 BİNDEN FAZLA COVID-19 VAKASI



Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısının 119 artarak 67 bin 251'e, ölü sayısının ise 4 artışla 538'e çıktığı açıklanmıştı.



Açıklamada, 67 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 60 bin 492'ye ulaştığı belirtilmişti.



Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.