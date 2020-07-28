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Son dakika haberi: ile ilgili çarpıcı araştırma! nedeniyle ayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası...

'da ile ilgili yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Edinilen son dakika habere göre,coronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin yüzde 75'inde kalp krizi geçirdikten sonra görülen yüksek düzeyde protein olduğu tespit edildi. nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlasının, kalp kaslarında ise virüs görüldü. Araştırma sonucu iyileşenlerin neden aylarca zayıf ve yorgun kaldığını da açıkladı. işte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:58 Son Güncelleme: 28.7.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı araştırma! Coronavirüs nedeniyle ayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası...

'da yapılan iki araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. 'a yakalanan lişilerin aylar süren yorgunluğunun sebebi ortaya çıkarken nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının kalp kaslarında virüs tespit edildi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı araştırma! Coronavirüs nedeniyle ayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası...

'da yapılan iki araştırma sonucunda, koronavirüsü () atlatan veya bu hastalıktan ölen kişilerde kalp hasarı belirtileri bulundu.

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı araştırma! Coronavirüs nedeniyle ayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası...

KALP KRİZİ İLE AYNI ZARARI VERİYOR

Koronavirüsün kişilere kalp kriziyle aynı zararı verdiği belirtildi.

'da Frankfurt Üniversite Hastanesi ve Hamburg Kalp ve Damar Merkezi tarafından yapılan iki ayrı araştırmada, koronavirüsün kalbe de zararlı olduğu tespit edildi. Hayatta kalanların yüzde 75'inden fazlasının kanında, kişide kalp krizi geçirdikten sonra görülen yüksek düzeyde protein olduğu tespit edildi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlasının, kalp kaslarında ise virüs görüldü.

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı araştırma! Coronavirüs nedeniyle ayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası...

İYİLEŞENLER AYLARCA ZAYIF VE YORGUN

Koronavirüsün solunum organları, böbrekler ve beyine dahi saldırdığı daha önce tespit edilmişti. Yeni yapılan iki araştırma sonucunda, virüsün ayrıca kardiyovasküler sistemi de etkilediği ortaya çıktı. Uzmanların, hasarın ne kadar sürebileceği konusunda bilgi veremediği, ancak araştırmanın koronavirüsten iyileşenlerin neden haftalarca veya aylarca zayıf ve yorgun kaldığını açıklamaya yardımcı olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca koronavirüs sonrası hastaların, kardiyovasküler değerlerinin takip edilmesini tavsiye etti.

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Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı araştırma! Coronavirüs nedeniyle ayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası...
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