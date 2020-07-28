Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı araştırma! Coronavirüs nedeniyle ayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası...

İYİLEŞENLER AYLARCA ZAYIF VE YORGUN

Koronavirüsün solunum organları, böbrekler ve beyine dahi saldırdığı daha önce tespit edilmişti. Yeni yapılan iki araştırma sonucunda, virüsün ayrıca kardiyovasküler sistemi de etkilediği ortaya çıktı. Uzmanların, hasarın ne kadar sürebileceği konusunda bilgi veremediği, ancak araştırmanın koronavirüsten iyileşenlerin neden haftalarca veya aylarca zayıf ve yorgun kaldığını açıklamaya yardımcı olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca koronavirüs sonrası hastaların, kardiyovasküler değerlerinin takip edilmesini tavsiye etti.