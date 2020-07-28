Son dakika haberi | Yunanistan Doğu Akdeniz'de geri adım attı: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Son dakika haberi: "Yunanistan her zaman baskı ve tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırdır" diyen Dendias, Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını belirterek, "Türkiye ile olan anlaşmazlığımızın Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı olduğuna inanıyoruz." dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ LİBYA'DA BAŞARISIZ OLDU

Laya ile görüşmelerinde Libya'daki son durumu da ele aldıklarını ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Libya'da başarısız olmasının büyük bir sorun olacağını kaydetti. İspanya Dışişleri Bakanı Aranza Gonzalez Laya da, Ankara'ya gerginlikleri azaltma mesajı ilettiğini söyledi. Akdeniz'de istikrar istediklerini kaydeden Laya, Türkiye'de diyalog yönünde bir arzu gördüğünü söyledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis da, Laya ile bir araya geldi. Yunan medyasına göre; görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, Ayasofya Camisi ve Libya gündeme geldi.