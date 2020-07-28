Türkiye olmasa Ayasofya çökerdi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması karşısında Yunanistan'dan yükselen tüm küstah yaklaşımlara en iyi cevabı yine bir Yunanistan vatandaşı verdi. Topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman ve başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olmasına rağmen 'dini özgürlüklerden' bahseden Yunanistan, Ayasofya kararına karşı da 'tepki' adı altında Türk bayraklarını yakıp ve her türlü çirkin karalama kampanyalarına sarıldı.Yunanistan'da Papaz Evangelos Papanikolaou ise, "Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi" dedi. Rafina'daki Analipseos Kilisesi'nde konuşan Papanikolaou, "Ayasofya gibi büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu" dedi. Papanikolaou, Türklerin Girit'te hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını fakat Yunanistan'da Othonas'ın emriyle çok sayıda manastır ve kilisenin kapatıldığını vurguladı. Papanikolaou, Türklerin hüküm sürdüğü dönemde insanların dinlerini özgürce yaşayabildiğini ifade etti.Papaz Evangelos Papanikolaou "Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' demişti. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama ikisinden birini seçmek zorunda kalırsam Türkleri tercih ederim" dedi.Ayasofya'ya müzeyken birçok turistin uygunsuz kıyafetlerle girdiğini ancak bundan sonra ayakkabısız, uzun bir elbise ve başörtüsü ile girileceğini söyleyen Papanikolaou, "Bu, saygı göstergesi değil mi? Belki de bunu bir lanet olarak değil, bir düzeltme olarak algılamalıyız" dedi.