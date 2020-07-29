ABD ile Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu! Bıyıklarını kesti

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, diplomatik anlaşmazlığı neden olan bıyığını kesti. Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Günay Koreliler tarafından hakaret olarak görülüyordu.

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video

Bu durum ABD – Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu. Krizi sonlandırmak isteyen büyükelçi bıyığını kesti. Konuyla ilgili açıklama yapan Harris, "Bunu yaptığım için memnunum" ifadesini kullandı.

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