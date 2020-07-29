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ABD ile arasında diplomatik krize neden olmuştu! Bıyıklarını kesti

ABD’nin Büyükelçisi Harry Harris, diplomatik anlaşmazlığı neden olan bıyığını kesti. sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Günay Koreliler tarafından hakaret olarak görülüyordu. Bu durum ABD – Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu. Krizi sonlandırmak isteyen büyükelçi bıyığını kesti.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 12:29 Son Güncelleme: 29.7.2020 12:32 ABONE OL
ABD ile Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu! Bıyıklarını kesti

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, diplomatik anlaşmazlığı neden olan bıyığını kesti. Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Günay Koreliler tarafından hakaret olarak görülüyordu.

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi diplomatik krize sebep olan bıyıklarını kesti | Video

Bu durum ABD – Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu. Krizi sonlandırmak isteyen büyükelçi bıyığını kesti. Konuyla ilgili açıklama yapan Harris, "Bunu yaptığım için memnunum" ifadesini kullandı.

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ABD ile Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu! Bıyıklarını kesti
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