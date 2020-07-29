Dev kurbağanın nesli tehlike altında

Dünyanınen büyük kurbağası olan Titicaca Gölü kurbağasını kurtarmak için 5 bilim enstitüsü güçlerini birleştirdi. Kurbağanın boyu 14.5 cm'ye kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük suda yaşayan amfibik canlısı olma özelliğini elinde bulunduran bu hayvan, kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle yok olmak üzere. Bolivya ve Peru sınırındaki Titicaca Gölü'nde yaşayan canlı, bölgedeki halklar tarafından geleneksel ilaçlar için kullanılıyor. Kirliliğin nedeni ise bölgedeki madencilik faaliyetleri. Bilim insanları bu projede hem kurbağanın göldeki yaşam alanını, hem de genetik yapısını inceleyecek.