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dini lideri Hamaney'in danışmanı Laricani, yeniden Covid-19'a yakalandı

’ın bir önceki Meclis Başkanı ve İran dini lideri ’in danışmanı , bir kez daha yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 21:52 ABONE OL
İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Laricani, yeniden Covid-19'a yakalandı
İran'da eski Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı olan Ali Laricani'nin 3 ay aradan sonra tekrar yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi. Test sonuçları pozitif çıkan Laricani'nin başkent Tahran'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Laricani'nin durumunun iyi olduğu ve karantina altında olduğu ifade edildi.
Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 2 Nisan'da korona virüse yakalanmış ve 24 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek görevinin başına dönmüştü.
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İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Laricani, yeniden Covid-19'a yakalandı
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