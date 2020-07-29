Ödevini yapmayınca tutuklandı!

ABD'de bir yargıcın 15 yaşındaki kız öğrenciye verdiği ceza kısa sürede dünya basınının da dikkatini çekti. Michigan eyaletindeki davada ismi Grace olarak açıklanan bir kız öğrenci, ödevini yapmadığı gerekçesiyle mayıs ayından bu yana çocuk ıslah evinde tutuluyor. Grace'in özgürlüğü için ABD'nin önde gelen isimleri ve kongre yetkilileri devreye girdi. "Grace'e Özgürlük" adı altında gösteriler ve sosyal medya kampanyaları düzenleniyor. Ayrıca change.org adlı web sitesinde bir imza kampanyası başlatıldı ve on binlerce imza toplandı. Ancak Yargıç Mary Ellen Brennan şimdiye kadar 3 kez genç kızın ıslah evinden çıkarılma başvurusunu reddetti. Grace'in özgürlüğü için mücadele edenler ise "Beyaz bir kız olsaydı acaba yargıç yine aynı cezayı verecek miydi" diyor.New York Times'taki habere göre Grace isimli kız, geçen yıl saldırı ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Annesine de saldırmakla suçlanan kız, daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan devam eden eğitimi kapsamında mayıs ayında internet ortamında göndermesi gereken ödevini teslim etmedi. Böylece denetimli serbestlik şartlarını ihlal etmekten ıslah evine gönderildi. Genç kızın dikkat ve konsantrasyon eksikliği sorunu yaşadığına dikkat çekenler karara itirazlarını sürdürüyor. Serbest kalma protestolarına karşılık Yargıç Mary Ellen Brennan ise, "Ödevini yapmadığı için değil annesi için tehdit oluşturduğu için ıslah evine gönderildi" açıklamasını yaptı. Grace'in 8 Eylül'e kadar gözetim altında tutulması bekleniyor.