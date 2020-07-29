Son dakika! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 663 bin 686’ya yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 498 bin 343 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 152 bin 320'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 484 bin 649 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 88 bin 634'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 395 bin 5 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 612 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 9 bin 240 olurken, vaka sayısı 349 bin 800'e yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İtalya'da toplam vaka sayısı 246 bin 488 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 123 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 207 bin 951 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 192 bin kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 207 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 822 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 66 bin 662 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 476 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 300 bin 692 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 878'e yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİN 147'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 147'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 296 bin 273'e çıktığı açıklandı.