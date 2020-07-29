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Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! 'dan flaş Covid-19 aşısı hamlesi...

dünya genelinde hızla yayılırken aşı ve ilaç çalışmaları da devam ediyor. 'dan gelen son dakika habere göre corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme yaşandı. Rusya, dünyanın ilk coronavirüs aşısına onay vermeye hazırlanıyor. İşte Coronavirüs aşısı ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 16:11 Son Güncelleme: 29.7.2020 16:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! Rusya'dan flaş Covid-19 aşısı hamlesi...

Amerikan CNN Televizyonu, Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu. CNN'e göre , bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.

Rus yetkililer, aşının onayının 10 Ağustos ya da daha erken bir tarihte çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtiliyor.

Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! Rusya'dan flaş Covid-19 aşısı hamlesi...

'SPUTNİK ANI'

Aşının çalışmalarını finanse eden Ulusal Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dmitriev, 1957'de Sovyetler Birliği'nin dünyanın yörüngesine ilk uyduyu yerleştiren ülke olmasına gönderme yaparak "Bu bir Sputnik anı" dedi.

Dmitriev şöyle konuştu:

Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! Rusya'dan flaş Covid-19 aşısı hamlesi...

"Amerikalılar Sputnik'in sinyallerini duyunca şaşırmışlardı. Aşıda da aynısı. bunu başaran ilk ülke olacak. Ama bilim insanlarımız birinci olmak için değil insanları korumak için çalışıyor."

CNN, Rusya'nın projeye ilgili hiçbir veri paylaşmadığına dikkat çekerek aşının ne kadar güvenli ya da etkili olduğunun bilinmediğini aktardı.

Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! Rusya'dan flaş Covid-19 aşısı hamlesi...

3 AĞUSTOS'A KADAR...

CNN'e göre Rus bilim insanları aşının ikinci aşamasını 3 Ağustos'a kadar tamamlamayı, üçüncü aşamada da sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtiyor.

Rus uzmanlar, başka hastalıklar için geliştirilen aşıların modifiye edilmiş versiyonu olması nedeniyle bu aşının fazla zaman almadığını söylüyor.

Savunma Bakanlığı aşının asker üzerinde de denendiğini açıkladı.

Kaynak: BBC Türkçe

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Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! Rusya'dan flaş Covid-19 aşısı hamlesi...
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