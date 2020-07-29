Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! Rusya'dan flaş Covid-19 aşısı hamlesi...

Amerikan CNN Televizyonu, Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu. CNN'e göre Rusya, bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.

Rus yetkililer, aşının onayının 10 Ağustos ya da daha erken bir tarihte çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtiliyor.