Türkiye'den 4 stratejik hamle! Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar’da dengeler değişiyor...

AFRİKA BOYNUZU'NDA YENİ ORTAK

Arap yarımadasının doğu ucunu tutan Umman'la ilişkiler geliştirilirken, batı ucunda da Afrika Boynuzu'nun yükselen ülkesi Etiyopya'yla da ilişkilerde önemli bir adım atıldı. Etiyopya Başbakanı'nın özel temsilcisi olan, eski Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, ülkesinin Mısır'la yaşadığı Nil gerilimi sırasında Ankara'yı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya gelen ve iki ülke arasında yeni ticaret ve yatırım olanaklarının ele alındığı görüşmede Wirtu, Türkiye'nin, Hedasi Barajı düğümünde arabulucu olmasını teklif etti. Afrika Boynuzu'nda Somali'yle stratejik ittifaka sahip olan Türkiye'nin Etiyopya'yla da benzer ilişkiyi geliştirmesi, BAE ve Mısır gibi istikrarsızlık taşıyan devletlerin faaliyetlerine net mesaj niteliği taşıyor.

UMMAN VE KATAR İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme beklentilerini ele aldı. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Umman Sultanı Heysem telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ele alındı. İkili ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de görüştü.

Kaynak:YeniŞafak