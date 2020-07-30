10 bin kişilik hac

Hac ibadeti bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler altında başladı. Sıkı önlemler alan Suudi yetkililer, hac sırasında Kâbe'ye dokunmanın ve yaklaşmanın yasak olduğunu açıkladı. Müslümanlara maske, seccade, şemsiye, çanta gibi sterilize edilmiş malzemeler dağıtıldı. Bu yıl sadece 10 bin kişi hacı olacak. Geçen yıl kutsal toprakları 2 milyondan fazla kişi ziyaret etmişti. Maske takan hacı adayları, sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etti. Hacı adayları, ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra karantinaya alınacak.