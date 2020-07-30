1.7 milyar dolar bağışladı

Yazar MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra yardım kuruluşlarına toplam 1.7 milyar dolar (yaklaşık 11.9 milyar lira) bağışladığını söyledi. Scott, bağışlarını kuruluş amaçları siyah öğrencilere öncelik vermek olan yüksek öğrenim kurumlarına, iklim değişimi gruplarına ve sağlık kuruluşlarına yaptı. Bağışlarını sosyal medya hesabından duyurdu ve soyadını da 'Bezos'tan Scott'a değiştirdiğini söyledi. Forbes dergisine göre Scott, 62 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin ikinci kadını. Scott ile Bezos geçtiğimiz yıl boşanmıştı.Roman yazarı Scott, Bezos ile Amazon'u kurmadan bir yıl önce evlendi. Şirketin ilk çalışanlarından biri de Scott'tu. Boşandığında, şirketin hisselerinin %4'ü Scott'a geçti. Jeff Bezos ile boşanacağı duyurduktan kısa bir süre sonra Scott, milyarder yatırımcı Warren Buffett ile Microsoft'un eski patronu Bill Gates ile eşi Melinda'nın kurduğu "Giving Pledge" adlı vakıf ile anlaşmıştı. Vakıf, varlıklı kişilerin servetlerinin çoğunu yardım kuruluşlarına bağışlamaları için kampanya yürütüyor. Scott, 580 bin dolardan fazla bir miktarı ırk adaleti için mücadele eden kuruluşlara ve yaklaşık 400 bin dolar da ekonomik hareketliliği ilerletmek için çalışan gruplara bağışladı. Scott'un yardım yaptığı diğer kuruluşlar cinsiyet eşitliği, küresel kalkınma ve LGBTİ eşitliği için mücadele eden gruplardan oluşuyor.