Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de bir günde 1,873 ölüm

’de bir günde 1,873 ölüm

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
DÜNYA GENELİ: Vaka sayısı 17 milyona yaklaştı. 664 binden fazla kişi öldü.
ÇİN: 101 kişi ile son 3 ayın en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.
BELÇİKA: Vakalar artıyor, ama ölüm oranı düşüyor. Vaka sayısı 234 artarak 66 bin 662'ye yükseldi.
BREZİLYA: Vaka sayısı 2,5 milyona, ölü sayısının 90 bine dayandı. Sağlık sistemi alarm veriyor.
ABD: Ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye yükselirken, vaka sayısı 4,5 milyonu aştı.
HİNDİSTAN: Mumbai'de yoksul mahallelerde yaşayanların yarısından fazlası koronavirüse yakalandı'
RUSYA: CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Kovid- 19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor.
FRANSA: 725 kişi virüse yakalandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de bir günde 1,873 ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA