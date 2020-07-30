ABD’de bir günde 1,873 ölüm

Vaka sayısı 17 milyona yaklaştı. 664 binden fazla kişi öldü.101 kişi ile son 3 ayın en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.Vakalar artıyor, ama ölüm oranı düşüyor. Vaka sayısı 234 artarak 66 bin 662'ye yükseldi.Vaka sayısı 2,5 milyona, ölü sayısının 90 bine dayandı. Sağlık sistemi alarm veriyor.Ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye yükselirken, vaka sayısı 4,5 milyonu aştı.Mumbai'de yoksul mahallelerde yaşayanların yarısından fazlası koronavirüse yakalandı'CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Kovid- 19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor.725 kişi virüse yakalandı.