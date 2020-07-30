ABD’de bir günde 1,873 ölüm

DÜNYA GENELİ:
Vaka sayısı 17 milyona yaklaştı. 664 binden fazla kişi öldü.
ÇİN:
101 kişi ile son 3 ayın en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.
BELÇİKA:
Vakalar artıyor, ama ölüm oranı düşüyor. Vaka sayısı 234 artarak 66 bin 662'ye yükseldi.
BREZİLYA:
Vaka sayısı 2,5 milyona, ölü sayısının 90 bine dayandı. Sağlık sistemi alarm veriyor.
ABD:
Ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye yükselirken, vaka sayısı 4,5 milyonu aştı.
HİNDİSTAN:
Mumbai'de yoksul mahallelerde yaşayanların yarısından fazlası koronavirüse yakalandı'
RUSYA:
CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Kovid- 19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor.
FRANSA:
725 kişi virüse yakalandı.