AB’nin Libya ikiyüzlülüğü

Türkiye'nin BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne(UMH) verdiği askeri eğitim ve danışmanlık hizmetiyle dengeleri değiştirmesi üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 4 ay önce İrini Operasyonu'nu başlattı.Ülkede barış ve istikrardan yana tutum sergileyen Türkiye, 'Libya'ya silah girmeyecekse hiçbir yerden girmeyecek' mottosuyla hareket ediyor. Operasyon kapsamında darbeci Hafter'e gelen desteklere mani olunmaması, meşru hükümete gelen yardımlara mani olunmaya kalkışılması kalıcı barış umutlarına zarar veriyor.AB ülkelerinin Libya'da 'bir şey yapıyoruz' mesajı vermek için başlattığı İrini Operasyonu'nda gerçekleştirilen faaliyetler incelendiğinde tarafsızlıktan uzak, Hafter'e yakın olduğu net şekilde görülebilen operasyon kapsamında meşru hükümet cezalandırılıyor.İrini kapsamında, Türkiye'nin gönderdiği gıda ve yaşam malzemesi taşıyan gemileri denetlenirken, Mısır, Suriye, Rusya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdikleri uçak ve silahların geçişine mani olunamıyor. Bu ülkeler tarafından desteklenen savaş baronu Hafter, silahlandırılıyor, paralı askerlerin ülkeye geçişi engellenmiyor. Operasyonun içinde olan Fransa'nın darbeci Hafter'e olan aleni desteği, İrini'nin 'kozmetik' bir girişim olduğunu kanıtlıyor. Türk diplomatik kaynaklar, İrini Operasyonu'nun Libya'da çatışmaların engellenmesine ya da ambargo gibi konuların çözümüne bir katkı sağlamayacağını ifade ediyor. UMH yetkilileri Hafter'e mühimmatın en fazla hava ve kara yoluyla ulaştırıldığını kaydediyor.Libya'daki varlığı tartışılan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı asker bu kez de Belarus'ta yakalandı. Wagner'in 9 Ağustos'taki seçim öncesi Belarus'u istikrarsızlığa uğratmayı planladığı belirtildi.