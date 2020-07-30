Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa Birliği'nden flaş Kuzey Kore kararı! AB'nin en sert yaptırımları...

Avrupa Birliği'nden flaş kararı! AB'nin en sert yaptırımları...

Avrupa Birliği (AB)'den flaş kararı geldi. Edinilen bilgiye göre; AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 57 kişi ve 9 kuruluşu kapsayan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha devam edecek.

AA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 15:41 Son Güncelleme: 30.7.2020 15:44 ABONE OL
Avrupa Birliği'nden flaş Kuzey Kore kararı! AB'nin en sert yaptırımları...

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir yıl uzattı. AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 57 kişi ve 9 kuruluşu kapsayan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha devam edecek.

Yaptırımlar, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden nükleer faaliyetleri, balistik füze çalışmaları ve diğer kitle imha silahlarıyla ilgili programları nedeniyle uygulanıyor.

EN SERT YAPTIRIM

AB'nin Kuzey Kore hakkındaki tedbirlerinin birliğin bir ülkeye uyguladığı en sert yaptırımlar olduğu vurgulandı.

AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararını BM ile uyumlu olarak ilk kez 2006'da almıştı. BM'nin de ayrıca Kuzey Koreli 80 kişi ile 75 kuruluş hakkında yaptırım kararı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay Kuzey Kore'ye ülkesinin yaptırımlarını bir yıl uzattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin nükleer silahlarının güvenlik garantisi olduğunu savundu Son dakika haberi: Kuzey Kore'de ilk coronavirüs vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! "Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik" Güney Kore'de Kim'in kız kardeşi ve Kuzey Kore Ordu Komutanı hakkında soruşturma başlatıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Birliği'nden flaş Kuzey Kore kararı! AB'nin en sert yaptırımları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA