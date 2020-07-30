Ayakkabı hırsızı yakalandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ortadan kaybolan ayakkabıların sırrı çözüldü. Zehlendorf mahallesinde kapıda duran spor ayakkabısından terliğe kadar her türden ayakkabı teker teker yok oldu. 100'den fazla ayakkabıyı çalan hırsızı mahalle sakini Christian Meyer ortaya çıkardı. Kendi ayakkabıları da çalınan Mayer, mahallenin çöplüğünde ağzında bir çift terlik olan tilkiyi görünce durumu anladı. Tilkiyi takip eden Meyer, sevimli hırsızın çok sayıda ayakkabıyı sakladığı yeri tespit etti. Ayrıca üç çift ayakkabıyı da sahibine ulaştırdı.