Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail, Kudüs Valisi Gays'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı

, Valisi Gays'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı

İşgalci , yönetimine bağlı Valisi 'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı. İsrail polisi, 19 Temmuz tarihinde Adnan Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskın ile gözaltına almıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 19:22 Son Güncelleme: 30.7.2020 19:26 ABONE OL
İsrail, Kudüs Valisi Gays'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı
Kudüs Valisi Gays, elleri kelepçeli bir şekilde Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmış, gözaltı süresi de 7 gün uzatılmıştı. İsrail, Gays'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı. Gays'ın avukatı Rami Osman yaptığı açıklamada, İsrail Mahkemesi'nin Gays'ın gözaltı süresini 4 Ağustos tarihine kadar uzattığını duyurdu. Osman, Kudüs Valisi'ne yöneltilen suçlamaya ilişkin ise bilgi verilmediğini açıkladı.
Filistinliler ise bu sabah Gays'ın gözaltına alınması nedeniyle İsrail'i protesto etti. İsrail Mahkemesi önünde toplanan Filistinliler, "İsrail uluslararası yasayı ihlal ediyor" ve "Kudüs Valisine özgürlük" gibi sloganlar attılar. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan Gays'ın serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail, Kudüs Valisi Gays'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA