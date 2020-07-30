Japonya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Dün ülke genelinde tespit edilen günlük vaka sayısının salgının başından bu yana ilk kez bin eşiğini aştığı Japonya'dan bugün de kötü haber geldi. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, Japonya'da şu ana kadar doğrulanan en yüksek günlük vaka sayısı olan bin 266 enfeksiyon kayda geçti. Son gelişmeler ülkede Covid-19'a yakalanan toplam hasta sayısını 35 bin 486'ya yükseltirken, bilançoya karantina gemisinde enfekte olan yolcular ve havaalanlarındaki karantina istasyonlarında belirlenen vakaların dahil olduğu ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Son 24 saatte 3 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı bin 19'a ulaştı. Ülke genelinde 90 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten yetkililer şu ana kadar virüsü yenen hasta sayısının ise 24 bin 838 olduğunu açıkladı.

"KRİTİK DURUM"

Bugün 367 enfeksiyon ile kendi vaka rekorunu kıran başkent Tokyo'daki manzara karşısında ise Vali Yuriko Koike, "Kritik bir durumla karşı karşıyayız ve enfeksiyon sayısında yaşanacak bir patlamanın eşiğinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Önlem vurgusu yapan Koike, gelecek ay itibarıyla bar ve restoran benzeri işletmelerden sübvansiyon koşuluyla faaliyet sürelerini kısaltmalarını isteyeceklerini açıkladı.

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