Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasında 'casusluk' krizi! Bir Rus askeri gözaltına alındı

Son dakika haberi: ile arasında 'casusluk' krizi! Bir Rus askeri gözaltına alındı

’nın ’nda görevli bir askerî personelin ‘ adına casusluk faaliyeti yürüttüğü’ gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. ‘Vatan hainliği’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 12:55 Son Güncelleme: 30.7.2020 13:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasında 'casusluk' krizi! Bir Rus askeri gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu.

Son Dakika Haberi: Rus Ordusu'nda casusuluk skandalı! Rus istihbaratı, Ukrayna adına... | Video



İnterfaks ajansının FSB Basın Servisi açıklamasına dayandırdığı haberinde, gözaltına alınan kişinin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne, Rusya'nın devlet sırlarını aktardığından şüphelenildiği belirtildi.



'Vatan hainliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasında 'casusluk' krizi! Bir Rus askeri gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA