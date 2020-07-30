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MI6’nın başına eski Büyükelçisi getirildi

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
MI6’nın başına eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore getirildi
İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak atandığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'un İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak Richard Moore'u atadığı belirtildi. Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda "Politik Direktörlük" görevini yürüten Moore'un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi. Moore, 2014- 2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
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MI6’nın başına eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore getirildi
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