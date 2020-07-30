NASA Perseverance'ı Mars'a gönderiyor! Perseverance saat kaçta fırlatılacak? NASA canlı yayını nereden nasıl izlenir?

Amerikan uzay ajansı NASA'nın tarihi Mars görevi Perseverance için artık geri sayım resmen başladı. Perseverance misyonu, yaklaşık yedi aylık ve 480 milyon kilometrelik dev bir yolculuğun ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşacak. Perseverance görevinde NASA adeta bir teknoloji şovu yapmaya hazırlanıyor.

MARS'TA BİR ZAMANLAR YAŞAM OLUP OLMADIĞINI ARAYACAK

NASA'nın Perseverance görevindeki en büyük hedefi, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indirilecek. Jezero Krateri'nin milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yani yaşam izleri aramak için çok uygun bir ortam. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.