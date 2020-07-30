Trump'tan başkanlık seçimleri ile ilgili flaş talep! ABD'de seçimler ertelenir mi? İşte tüm detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, posta yolu ile oy kullanmanın şaibeli olacağını belirterek 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlerin ertelenmesini istedi. Trump''ın seçimlerin ertelenmesi talebini Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar A haber ekranlarında değerlendirdi.

Ali Çınar yaptığı açıklamasında; ABD Başkanı Donald Trump bir çok açıklamasında posta yolu ile seçim konusunda rahatsızlığını dile getirdiğini ifade etti. Trump'ın posta yolu ile yapılacak olan seçimlerin usulsüz ve güvensiz olacağını iddia ettiğini belirten Çınar, Trump'ın demokratların posta yolu ile oy kullanması oranının daha fazla olacağından endişe ettiğini dile getirdi.

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SEÇİM 3 KASIM'DA OLURSA NE OLUR?

Çınar konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, seçimler 3 Kasım'da gerçekleşirse aylarca sürecek seçim sonucunu bekleme süreci olacağını belirtti. Ayrıca seçim sonuçlarına itiraz gerçekleşirse uzun süre başkanı olmayan bir Amerika görülebileceğini dile getirdi.

TRUMP'IN ENDİŞESİNİN KAYNAĞI NEDİR?

Çınar, "Genele baktığımızda kişisel kaygısı kesinlikle var. Çünkü anketlerde yüzde 10-15 Joe Biden önde bu süreci kendine avantaj olarak göstermek isteyebilir. Burada önemli olan kendi partisi Cumhuriyetçilerin nasıl bir tepki göstereceği. Ama bu karar yalnızca Trump'da değil çünkü her eyalet kendi kararını vermek zorunda ve birçok eyalette posta yolu ile oy verme işlemi kabul edilmişti. " ifadelerini kullandı.

SEÇİM ERTELENİR Mİ?

Çınar seçim ertelenir mi sorusuna "Ben açıkçası erteleme görmüyorum. Birçok insan 3 Kasım'ı bekliyor. " dedi.

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