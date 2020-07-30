Türkiye karşıtlarının Ayasofya hüsranı! Haddi aşan ifadeler...

MISIR'DAN HADDİ AŞAN İFADELER...

Bu anlamda en dikkat çeken tepkilerden biri Mısır Müftüsü Şevki Allam'dan geldi. Bir televizyon kanalında katıldığı programda, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Allam "Kiliselerin camiye çevrilmesinin İslam'a aykırı" olduğunu iddia etti. Ayasofya'nın insanlığın kültürel mirası olduğunu savunan Allam, İslami metinlerde bu mirasın olduğu gibi korunması gerektiğinin belirtildiğini iddia etti. Öte yandan, Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'nden bazı üst düzey din adamlarının da Ayasofya kararını eleştirdiklerine şahit olduk.

Mısır'daki bu söylemlerin arkasında siyasi saikler olduğu unutulmamalı. Ülkede 2013 yılında gerçekleşen darbeyle iktidara gelen Abdulfettah Es-Sisi yönetimi altında, El-Ezher ve Mısır Müftülüğü gibi kurumlar rejimin tam anlamıyla birer enstrümanı haline gelmiş durumdalar. Aslında El-Ezher'in tamamen Mısır'daki otokratik yönetimlerin kontrolünde işleyen bir kurum haline gelişi yeni bir hadise değil. Cemal Abdünnasır döneminde başlayan bu süreç daha sonra Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek dönemlerinde de devam etmişti. Öyle ki Hüsnü Mübarek'e karşı 25 Ocak 2011'de başlayan ve milyonlarca Mısırlının sokaklara döküldüğü gösteriler sırasında, El-Ezher şeyhi halka evlerine dönmeleri ve yönetime karşı protestolara katılmamaları çağrısında bulunmuştu. El-Ezher bu çizgisini 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası süreçte de sürdürerek daha önce hiç olmadığı kadar rejimin güdümüne girdi.