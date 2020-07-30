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ve harekete geçti! 'Atak Helikopteri de orada!

ve 'ın geniş kapsamlı ortak tatbikatı dün resmen başladı. 'ın saldırılarına güçlü bir karşılık veren Azerbaycan'ın Nahçivan kentine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait T129 ATAK taarruz helikopteri ve Sikorsky tipi helikopterler getirildi.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 09:48 Son Güncelleme: 30.7.2020 09:50 ABONE OL
Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti! 'Atak Helikopteri de orada!

ile arasında Tovuz'da yaşanan çatışmaların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'daki ortak tatbikatı dün resmen başladı. Tatbikat öncesi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin Azerbaycan ve Nahçıvan'a intikalleri sağlandı.

Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti! 'Atak Helikopteri de orada!

TSK'ya ait T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile Sikorsky UH-60 BlackHawk Genel Maksat Helikopteri de, A400M Nakliye Uçağı ile Nahçıvan'a getirildi. Söz konusu helikopterler ve askerler, 'da törenle karşılandı. Törenin ardından helikopterler teknik ekiplerce tatbikat için hazır hale getirildi.

Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti! 'Atak Helikopteri de orada!

'DÜŞMANLARIMIZA MESAJ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, DHA'ya verdiği röportajda, "Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü bir tatbikat olacak" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti! 'Atak Helikopteri de orada!

Ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak. Tatbikatta zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. Tatbikatlar 1-5 Ağustos'ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos arasındaysa savaş uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenliyor.

Kaynak:Milliyet...

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Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti! 'Atak Helikopteri de orada!
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