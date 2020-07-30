Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti! 'Atak Helikopteri de orada!

TSK'ya ait T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile Sikorsky UH-60 BlackHawk Genel Maksat Helikopteri de, A400M Nakliye Uçağı ile Nahçıvan'a getirildi. Söz konusu helikopterler ve askerler, Azerbaycan'da törenle karşılandı. Törenin ardından helikopterler teknik ekiplerce tatbikat için hazır hale getirildi.

