Son dakika: Yunanistan'ın bile aklına gelmez! Lübnan medyasından flaş Ayasofya iddiası

Böylesi Yunanistan'ın bile aklına gelmez. Lübnan basınından şoke eden Ayasofya iddiası ortaya atıldı. Türkiye'de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın bir kopyasının, kilise olarak Suriye'de inşa edileceği öne sürüldü.

Suriye'de Ayasofya Camii'nin kopyasının kilise olarak inşaa edileceği iddia edildi | Video

Lübnan medyasında yer alan habere göre, kilisenin, Hama kentinde Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesinde yapılması planlanıyor.

AYASOFYA'NIN KOPYASI İDDİASI...

Ayasofya'nın replikasının yani kopyasının inşası fikri, önce Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki'den onay aldı, ardından Suriye'de konuşlu Rus ordu yetkililerine sunuldu. Öte yandan, kilisenin inşa edileceği bölge arazisi üzerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor.